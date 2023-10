MotoGP | Nugnes | “L’incidente Barcellona ha lasciato strascichi a Bagnaia Martin lo sta surclassando”

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) La tournée asiatica del Motomondiale è entrata nel vivo con gli appuntamenti di Nuova Delhi e Motegi, in attesa degli ultimi 6 round della stagione. Insi sta accendendo il duello per il titolo tra Francescoe Jorge, separati da soli 3 punti in favore del piemontese dopo l’ultimo Gran Premio del Giappone. Nell’ultima puntata di Motors2u sul canale Youtube di OA Sport, il giornalista di Motorsport.com Matteoha analizzato la sfida per il Mondiale tra Pecco eator. “Grattacapi perce ne sono, e anche parecchi. Se l’anno scorso Pecco ne ha recuperati 91 di punti, quest’anno se ne è già visti recuperare 63, che non sono pochi. Anche grazie al nuovo format con la Sprint,è riuscito a guadagnare così tanto in tre GP e mezzo. ...