Morto Mister pella pazzo | il Tik Toker napoletano

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) . Dopo un forte malore arriva l’annuncio da parte della famiglia . Il suo ultimo video è stato registrato 7 ore fa. Poi due filmati della moglie e figli dove raccontavano della morte del creator, stroncato da un infarto. Sul suo profilo mostrava la sua vita quotidiana. Un racconto senza filtri e col sorriso stampato in faccia con una grande voglia di vivere e di portare gioia attraverso i suoi video.spesso andava virale sulle piattaforme Tik Tok e Instagram per il suo modo di affrontare le cose con una tale leggerezza. Molti non sapevano però che il creator soffriva già da giorni di un grande spossamento, fino ad arrivare alla giornata di ieri dove la moglie ha annunciato un forte malore da parte del marito per poi arrivare alla morte in ospedale per mezzo di un arresto cardiaco. Lascia un like ...