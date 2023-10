Morto il tiktoker Lorenzo | detto Mister Pella Pazzo | aveva 40 anni

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 ottobre 2023)40Della Femine, il famosonapoletano, conosciuto sui social come “”, stroncato da un malore. Della Femine èmentre stava giocando con suo figlio nei pressi della sua abitazione ad Acerra, quando ha sentito un forte dolore al petto. Le condizioni di Della Femineno già fatto preoccupare il suo milione e mezzo di seguaci qualche giorno fa, quando era stato ricoverato in ospedale proprio in seguito a un malore. Era stato proprio lui a spiegare, in un video sui social, che il ricovero si era reso necessario per un malore causato dai tanti farmaci assunti nell’ultimo periodo. Ilda poco scoperto, infatti, di soffrire di labirintite.