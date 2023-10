Morto il 42enne ferito in una sparatoria a Lula Nuoro I colpi esplosi durante una lite in paese | i carabinieri cercano il responsabile

(Di martedì 3 ottobre 2023) Troppo gravi le ferite, inutile l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto: alla fine ilNico Piras ènel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco di. Lì era ricoverato da lunedì, dopo essere stato raggiunto da duedi pistola a, in provincia di, al termine della manifestazione delle Cortes Apertas. Nel frattempo, le indagini sono vicine a una svolta. Idella compagnia di Bitti, coordinati dal pubblico ministero del tribunale di, Ireno Satta, hanno infatti ricostruito la dinamica della: tra la vittima e chi ha sparato si sarebbe accesa una violentain una delle corti di, aperta in occasione della festa che ogni ...

