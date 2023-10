Montanelli e la profezia del 1990 | “L’Italia non ha futuro perché ignora il passato | ma per gli italiani sarà brillante” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) È un Indroprofetico quello intervistato nelda Alain Elkann. “non ha alcun”, dice il noto giornalista scomparso nel 2001. “E un paese cheil proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani. Io mi ricordo u