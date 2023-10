Mondiale 2006 | Cannavaro | “Meglio la Francia | gente che prende a testate conviene sempre!”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Aneddoti, ricordi e battute hanno caratterizzato la serata targata “Prometeon Meet the Titans” al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con Fabio, Marco Materazzi e Luca Toni. Insieme a Giuseppe Bergomi, Fabio Caressa e Roberto Righi, Direttore Generale di Prometeon Tyre Group, hanno ripercorso le emozioni del cammino che ha portato l’Italia a vincere ildi calcioin Germania. Ha ricordato: “Lippi già dall’inizio aveva le idee molto chiare, disse: ‘il mio sogno è quello di arrivare in finale contro il Brasile’. Meno male che si è sbagliato,lache“, ha scherzato l’ex capitano azzurro, tornando sulla testata di ...

La 2006 Giulia Dragoni è il talento del Barcellona sui cui L’Italia femminile è pronta a scommettere per il Mondiale alle porte Se non ci fosse ...

ROMA - I l Presidente Emerito della Repubblica , Senatore Giorgio Napolitano , è morto oggi presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. ...

Ma, nel, il rapporto di fiducia si spezza e lui tenta di estorcerle del denaro. Condannato ...di orologi e professionista di lunga data del settore che si definisce 'un'autoritànell'...... vicecampionessa del mondo e numero 8 del rankingFip, e Carolina Orsi, numero 30 del ...Email * Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte di Ico...

Germania-Italia, mondiale 2006: partita-icona di un mondiale irripetibile ScommesseOnline.Betfair.it

Che fine ha fatto Domenech Dopo il 2006, ecco cosa fa oggi CalcioMercato.it

In occasione dell'evento 'Prometeon Meet the Titans', abbiamo chiacchierato con Fabio Cannavaro, Luca Toni e Marco Materazzi.Il presidente dei lusitani a margine del pranzo Uefa prima del match di Champions League con i nerazzurri: "Nessuna rivincita per i quarti dello scorso ...