Moio de’ Calvi | anziano scivola in un canalone | recuperato dall’elisoccorso

(Di martedì 3 ottobre 2023)de’. Serata di lavoro, quella di lunedì (2 ottobre), per i vigili del fuoco di Bergamo e del distaccamento di Zogno, intervenuti insieme all’elisoccorso di Sondrio per il salvataggio di unto in unin via delle Sorgenti ade’. L’uomo, 75 anni, è caduto per circa 10 metri mentre faceva una passeggiata su un sentiero, quando accidentalmente è caduto per una decina di metri e si è ritrovato nel dirupo, senza possibilità di uscita. Non vedendolo rientrare la sera, i suoi familiari hanno chiamato i soccorsi intorno alle 21, indicando il tragitto più probabile che poteva aver percorso. I vigili del fuoco lo hanno ritrovato, lo hanno raggiunto per assicurarsi che fosse cosciente e hanno aspettato l’elicottero per provvedere al ...