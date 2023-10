Mister Pella Pazzo | morto il tiktoker napoletano Aveva solo 40 anni | lascia moglie e tre figli | oggi i funerali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Con la sua famiglia intratteneva quasi 2 milioni di persone. Adesso non c’è più. Addio anel pomeriggio di ieri 2 ottobre. Stando a quanto riportato da Fanpage, il creator 40enne – al secolo Lorenzo Della Femine – è deceduto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sia in ospedale che nel luogo dove viveva ilsono giunti anche i carabinieri, ma non si segnalano problemi di ordine pubblico. Un malore improvviso, dunque, anche se i fan delerano preoccupati già da tempo. Sempre Fanpage, infatti, riporta che ilpartenopeo di recentespiegato di essere stato ricoverato, dopo aver accusato un malore ...