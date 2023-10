Missili ipersonici Rischi e opportunità secondo lo Iai

Leggi su formiche

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’importanza delle tecnologie ipersoniche è ben nota. Data la loro imprevedibilità, il loro carattere destabilizzante e la loro capacità di trasportare testate nucleari, possederecomporta un notevole vantaggio strategico. Tali tecnologie si inseriscono in un contesto di crescente complessità: la guerra in Ucraina ha infatti, dimostrato quanto sia importante un giusto equilibrio tra capacità offensive e difensive, in ottica di deterrenza. Mosca e Pechino, poi, possono vantare un sistemastico ipersonico a livello avanzato, mentre il paradigma difensivo dei Paesi Nato è oggi in discussione. Questi i temi principali discussi all’Istituto affari internazionali in occasione della presentazione della ricerca curata da Karolina Muti con Alessandro Marrone e Michelangelo Freyrie “Le capacità ...