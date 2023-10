Milan | Thiaw | ‘Tifosi del Dortmund molto calorosi | ci siamo preparati al meglio’

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per Malicksarà una sfida ancora più speciale quella di domani sera contro il Borussia. Per lui, ex Schalke 04,...

Le buone prestazioni di Malick Thiaw con il Milan non sono passate in osserva te: stando a Defensa Central, il Real Madrid ha messo nel mirino...

Centrocampo nuovo per Pioli: out per infortunio Loftus - Cheek, Krunic e Bennacer, giocheranno titolari Musah, Reijnders e Pobega. In difesa assente Kalulu, tornadopo aver riposato contro la Lazio. Nel Dortmund tornano diversi titolari che avevano riposato contro l'Hoffenheim, tra questi c'è anche Emre Can (ex Juventus). La partita sarà visibile ...Commenta per primo Intervistato a MilanTV , Malickha parlato delle emozioni per la sfida contro il Borussia Dortmund: 'Sarà molto bello avere i miei amici e la mia famiglia alla partita e poter giocare vicino casa, in Germania. Ho giocato allo ...

MILAN, THIAW SVELA: "PULISIC HA PARLATO MOLTO AI COMPAGNI DEL BORUSSIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Borussia Dortmund-Milan, Thiaw: “Non vediamo l’ora di giocare” | PM News Pianeta Milan

Malick Thiaw è intervenuto in conferenza stampa con Pioli alla vigilia di Borussia Dortmund-Milan, ecco tutte le dichiarazioni del difensore Thiaw ha affiancato Pioli nella conferenza stampa di ...Sfida esterna in Champions League domani sera per il Milan, i rossoneri saranno impegnati al Signal Iduna Park di Dortmund contro i padroni di casa del Borussia: in conferenza stampa è intervenuto anc ...