Mike Maignan ha fatto preoccupare tutto il Milan : il portiere francese, come riporta Il Corriere della Sera, starà fuori per poco tempo

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Loftus Cheek per le partite contro Dortmund e Genoa, ma dovrebbe averlo a disposizione dopo la sosta Stefano Pioli dovrà fare a meno di Loftus Cheek per le partite ...... raddoppio eper Inzaghi . Ma il Toro non si accontenta, all'85' è Thuram a procurare ... Alla faccia della stanchezza: i nerazzurri restano in vetta insieme ale ritrovano l'entusiasmo,...

Milan, sollievo per Loftus-Cheek: ecco quando dovrebbe rientrare Pianeta Milan

Tuttosport - Milan, sospiro di sollievo per Loftus-Cheek: stop breve ... Milan News

Alla Bobo Tv c'è spazio anche per le riflessioni sulla partita dell'Inter a Salerno. E per la quatripletta di Martinez, anche se Antonio ...Milan, l’esito degli esami di Loftus-Cheek – Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 del Milan, era stato costretto a lasciare il campo di San Siro nel big match… Leggi ...