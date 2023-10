(Di martedì 3 ottobre 2023) Alberto, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al centrocampista delYacine

Seguì in Italia le sorti del tecnico turco Terim, prima alla Fiorentina e poi al. Oggi ... insieme a Alberto. Suo anche il ruolo di opinionista de La Domenica Sportiva. E' altresi ...Il telecronista Rai Alberto, ad esempio, ha commentato nel corso della Domenica Sportiva: Secondo Riccardo Trevisani nel'sono pochi i giocatori che possono vantare la sua tecnica' . ...

Milan, Rimedio incantato da Adli: “Interpreta benissimo il nuovo ruolo” Pianeta Milan

Rimedio: "Adli sta interpretando benissimo questo nuovo ruolo" Milan News

"Non sarà decisiva perché mancheranno altre quattro giornate, non può essere decisiva ma molto importante sì perché per passare questo girone ...Alberto Rimedio, giornalista della RAI, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto dei bianconeri.