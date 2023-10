Milan | Leao è MVP del mese di settembre | le motivazioni del premio

(Di martedì 3 ottobre 2023) Rafael, attaccante del, è MVP (miglior giocatore) rossonero per ildiandato in archivio da qualche giorno. Il punto

Rafael Leao sempre più devastante nel Milan di Stefano Pioli. Stop per Ruben Loftus-Cheek , ma non dovrebbe stare fuori a lungo

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha il primato tra i rossoneri per i minuti in campo. Gli manca soltanto il gol ma arriverà presto

Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Rafael Leao e Lautaro Martinez

... così come il lato sinistro- Theo che è molto pericoloso. Ma se mettiamo in campo il nostro ritmo e la nostra creatività, non sarà neanche facile difendere per il'.E' una vigilia in grande armonia quella che ilvive in attesa della trasferta sul campo 'caldo' del Borussia Dortmund . A Milanello è andato ... da Giroud e daPioli fa ascoltare ai giocatori ...

Milan, Leao zittisce ancora i critici: record da paura, è la prima volta! Spazio Milan

Giocatore del mese di settembre del Milan: trionfa lui! - VIDEO Milan News 24

Dortmund, 3 ott. - (Adnkronos) - "In Champions League nessuna partita è facile e lo abbiamo capito già dai sorteggi. Per qualificarsi servono di solito 10 punti, per questo è importante partire bene i ...Alla vigilia della sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund ed il Milan sono arrivate le dichiarazioni di Terzic in conferenza stampa ...