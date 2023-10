Milan | guarda che Colombo | due gol da vero 9 al Sassuolo uno annullato

(Di martedì 3 ottobre 2023) Primo gol in campionato per Lorenzo: in casa dell'attaccante del Monza, di proprietà del, segna anche una seconda volta ma la rete viene poi annullata per ...

Paolo Di Canio , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi in modo particolare sul Milan

Il Milan non smette di seguire Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza col Betis nel giugno del 2024. I rossoneri vorrebbero ingaggiarlo...

Primo gol in campionato per Lorenzo Colombo: in casa del Sassuolo l'attaccante del Monza, di proprietà del, segna anche una seconda volta ma la rete viene poi annullata per ...Vittoria importante che permette ai giallorossi di accorciare sue Inter, attualmente in ...

Olivier Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky in vista della partita di Champions League tra Milan e Borussia Dortmud. Sulla sfida europea: “La Champions è un’emozione speciale, ..."Io e Sacchi la vediamo in maniera differente sull'Inter, ma ognuno può avere la sua idea". Così Inzaghi ha preferito smorzare la potenziale polemica dialettica ...