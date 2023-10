(Di martedì 3 ottobre 2023) 'In sole due settimane abbiamo individuato e arrestato 551illegali - ha spiegato Kaminski - . Isaranno introdotti a mezzanotte e dureranno per 10 giorni, ma è molto probavile che ...

Al governo di Berlino piace aiutare i migranti , ma solo quelli che sbarcano in Italia e non sono diretti in Germania. Il singolare e contradditorio ...

Attaccato da Roma per il sostegno dato alle Ong nel Mediterraneo che «metterebbe in difficoltà un Paese amico», Anche il governo tedesco deve far ...

Migranti: Polonia, Austria e Repubblica Ceca introducono controlli ai confini con la Slovacchia TGCOM

Non è “solo” un governo securista. E’ un governo eversivo. Modello israeliano, che i lettori di Globalist hanno imparato a conoscere nelle sue imprese “golpiste”.Secondo i dati condivisi dal ministro, il numero dei migranti in Slovacchia è aumentato del 1.551%. Sono arrivati nello spazio comunitario tramite la rotta balcanica, con l’obiettivo di raggiungere la ...