Migranti | il vero caos politico è in Germania

(Di martedì 3 ottobre 2023) 00:00 Immigrazione, la Meloni non ci sta, come direbbe Scalfaro. 02:45 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! 03:20 Il magistrato di Catania raccontato dal Messaggero, le sue posizioni su Salvini… 06:00 Tutti che ci fanno le pippe giuridiche, ma poi De Manzoni sulla Verità che vi fa toc toc: ma dove eravate quando ci chiudevano tutti a casa? 08:47 Repubblica sui tagli alla sanità e arriva il Giornale con Pasquale Napolitano che spiega loro che i tagli per 28 miliardi li ha fatti il Pd. 11:40 Vincono il Nobel quelli del Rna messaggero. 13:00 Governo batte Gufi 4 a 0 per Sallusti sul Giornale. 15:15 Caverzan su Fedez e la presunta censura in Rai. 15:55 Leggi il Domani e l’articoletto contro la caccia e capisci tutto. 17:55 Parola ai commensali. L'articolo proviene da Nicola Porro.