Migranti | giudice Catania | miei atti basati solo su motivi giuridici

Iolanda Apostolico è il magistrato che non ha convalidato il fermo dei migranti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo, non proprio perseguitati ...

Ricorso del governo Proprio uno di quei "decreti" messi in queste ore in discussione dalle ... Meloni e Salvini sono "basiti" dalla sentenza, sinistra e Anm si schierano a difesa della...Nelle scorse ore la premier Meloni ha riversato sui social la sua irritazione per la sentenza di Catania con cui laIolanda Apostolico non ha convalidato il trattenimento di tre...

Migranti, Meloni: 'Basita dalla sentenza di Catania', il governo decide di impugnarla. La giudice: 'Questione giuridica ... Agenzia ANSA

Decreto migranti, il costituzionalista Lanchester: “Viola la Costituzione, la giudice di Catania ha… Il Fatto Quotidiano

(askanews) - "Ma davvero mi hanno chiamato scafista in toga Mi viene quasi da ridere". Così, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la giudice del Tribunale di Catania, Iolanda ...Mi viene quasi da ridere”. Così, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, ieri mattina, al rientro in ufficio dopo un weekend di ...