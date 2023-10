Migranti | Giorgia Meloni | “Nessuno scontro con le toghe”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) "La magistratura è libera di disapplicare una legge del governo e il governo è libero di dire che non è d’accordo" “Non c’ècon la magistratura, lo voglio ribadire anche questa volta”. Così la premiera margine del Festival delle Regioni, tornando sulla decisione della giudice di Catania sui. “Semplicemente – osserva – la magistratura è libera di disapplicare una legge del governo e il governo è libero di dire che non è d’accordo perché a me la motivazione con la quale si rimette in libertà un immigrato irregolare già destinatario di un provvedimento di espulsione dicendo che le sue caratteristiche fisiche sarebbero quelle che i cercatori d’oro in Tunisia considerano buone per il loro interesse mi pare francamente una motivazione molto particolare”. “Dico ...