Migranti | controlli alle frontiere | dopo la Germania anche Polonia e Repubblica ceca annunciano misure ai confini con la Slovacchia

Il Cdm dà il via libera al decreto migranti , con espulsioni più veloci per gli "immigrati irregolari pericolosi". Potenziati i Controlli sui visti ...

Il governo vara una nuova Stretta sull'immigrazione. Il decreto approvato in consiglio dei ministri prevede espulsioni più facili , più controlli ...

Roma, 30 set (Adnkronos) - "Oggi il cancelliere tedesco Scholz ha annunciato che la Germania rafforzerà i controlli ai propri confini per fermare il ...

'In sole due settimane abbiamo individuato e arrestato 551 Migranti illegali - ha spiegato Kaminski - . I controlli saranno introdotti a mezzanotte e ...

Alcuni Paesi in Europa blindano i confini con la Slovacchia . Sono tre adesso i Paesi che hanno avviato stretti controlli alla frontiera con ...

... in entrambe le operazioni di soccorso, i, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati condotti a Roccella Jonica e in seguito, dopo i primianche sanitari, ...... quello di una regia di Orbán , che potrebbe aver deciso di avvelenare il clima politico e le campagne elettorali in alcuni Paesi mandandoattraverso la Slovacchia. Così ialle ...

Migranti, Repubblica Ceca e Polonia introducono controlli con la Slovacchia EuropaToday

Migranti, controlli alle frontiere: dopo la Germania anche Polonia e Repubblica ceca annunciano misure ai conf ilmessaggero.it

(ilmessaggero.it) Anche l'Austria e la Repubblica ceca seguono l'esempio di Varsavia e introducono controlli lungo la frontiera con la Slovacchia per limitare l'arrivo di migranti irregolari. I ...Putin potrebbe accennare alla sua candidatura come presidente alle elezioni del 2024 al forum che si terrà a novembre. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata poco prima delle 4, o ...