"Stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del ...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Il 'me ne frego' può andar bene quando vanno in processione a Predappio, ma non funziona quando sono al governo e devono ...

...poi la conferma della Cassazione della condanna a 30di reclusione - già inflitta in primo grado e in appello - per Muhidin Elmi Mouhamud, trafficante somalo riconosciuto da alcuni dei...... alla corruzione, al traffico died alla formazione di territori in preda all'anarchia, ... Quando nel 1994, terminata la guerra fredda da pochie, dunque, tramontata la possibilità di uno ...

Lampedusa, perché in 10 anni nulla è cambiato Avvenire

Migranti, 10 anni fa il naufragio a Lampedusa in cui morirono 368 persone Sky Tg24

Il 6 settembre 2017 arriva poi la conferma della Cassazione della condanna a 30 anni di reclusione - già inflitta in primo grado e in appello - per Muhidin Elmi Mouhamud, trafficante somalo ...Volti, nomi, storie. Soprattutto speranze. Sono trascorsi 10 anni dalla tragedia dei migranti nel naufragio di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre del 2013. Non la prima, non l’ultima, ma quella in cui ...