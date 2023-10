Migranti | 10 anni di naufragi nel Mediterraneo | è cambiato qualcosa?

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel 10°versario della strage deiaffondati a poche miglia dalle coste di Lampedusa, il 3 ottobre 2013, si è celebrata ancora una volta la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Cosa èda allora? Un’imbarcazione con 523 persone a bordo – uomini, donne e bambini – prese fuoco e si inabissò. Furono 368 le vittime e 155 i sopravvissuti. È stata un’ecatombe, la peggiore che si conosca nel nostro mare, salvo forse quella di Pylos, in Grecia, lo scorso 14 giugno. Pochi giorni più tardi, l’11 ottobre 2013, un altro barcone stracolmo dis’inabissò a sua volta, non lontano dall’Italia. Perirono nelo 268 siriani, di cui almeno 60 erano bambini. I superstiti furono 212. Un’installazione a 10dalla strage di Lampedusa. Foto ...

Sono passati Dieci anni da quel terribile 3 ottobre 2013, quando 368 persone, per lo più donne e bambini eritrei, persero la vita in un naufragio al ...

...prestato il fianco alle critiche agli altri dossier aperti sui tavoli europei sul fronte: ... il vicepresidente Schinas a esprimere tristezza per i toni usati nel confronto: "A 18, ...Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, ricordando la strage deiavvenuta davanti a Lampedusa diecifa. "L'impegno del Governo italiano per spezzare l'orrendo business della tratta degli ...

Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, ricordando la strage dei migranti avvenuta davanti a Lampedusa dieci anni fa. "L'impegno del Governo italiano per spezzare l'orrendo business della tratta degli ...Passano in secondo piano l'allargamento, la riforma Ue, perfino la guerra in Ucraina. Si cerca una soluzione sulle ong che concili Roma e Berlino (ma in ...