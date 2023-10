Meteo | “ottobrata” su tutta Italia | fino a 33 gradi in alcune zone

Leggi su velvetmag

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ildi ottobre è cominciato subito in termini di caldo fuori stagione. Nei prossimi giorni vivremo ancora una situazione anomala in, per certi versi preoccupante. Si toccheranno picchi di temperaturea 33in pieno autunno, in diverse località del nostro Paese. Ecco servita l'”na“, un periodo di estrema stabilità atmosferica, caratterizzato da temperature tutt’altro che autunnali. Questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Temperature ancora estive a ottobre. Foto Twitter @SkyTG24Perché si dice ‘’ Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di giovedì e di domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta, per ...