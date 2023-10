Meteo | mai così caldo in tutto il Paese | le regioni record di temperatura

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il mese di ottobre inizia caldissimo: anche nei prossimi 10 giorni vivremo una situazione anomala, per certi versi preoccupante, con picchi di 30-33°C ovunque da Nord a Sud. “Non ricordiamo un inizio di Ottobrerovente sopratal Centro-Nord, con unanomalo diffuso sulo Stivale”.Lorenzo Tedici,rologo del sito iL.it, ribadisce sempre più l’estremo riscaldamento globale che insiste da almeno 25-30 anni. Ottobrata Italiana confermata, “una situazione mai vista con questa potenza negli ultimi decenni”. I cambiamenti climatici E ilestremo, il clima cambiato, si osserva anche in Europa con tantissimi nuoviper il mese di ottobre: in Spagna si superano i 38 gradi, in Francia i 35°C, ma abbiamo anche 25-26 ...

Ma il caldo percepito per via della cementificazione e dell’asfalto è molto maggiore. Più 2 gradi sulla cima del Monte Bianco anche di notte, 33 ...

Dopo un anticipo di autunno torna l’estate in Italia. Le previsioni Meteo per le prossime settimane evidenziano il ritorno del caldo in tutta la ...

Nella zona, infatti, era stata diramata l'allertadalle 17 di quella sera, anche se nessuno si sarebbeaspettato simili conseguenze. La buona notizia è che, malgrado il grande spavento, non ...... regata che, per le condizionidavvero poco favorevoli, si è rivelata essere una delle più ... Non avreipensato che in realtà sarebbe stata un'esperienza anche di rivalsa personale". Il mare è ...

Meteo: Ottobrata Italiana, mai così Caldo in Autunno su tutto il Paese ... iLMeteo.it

Previsioni meteo, ottobrata italiana: mai così caldo in autunno su tutto il Paese la Repubblica

La discesa si basa su un programma di privatizzazioni di 20 mld nei prossimi 3 anni che non si è mai visto. ma se queste privatizzazioni ... Noi siamo i primi della fila. La ricetta: tempo, ...“Non mi sono mai rifatta, solo qualche iniezione qui e lì. Mi farei un lifting ma non ho tempo”, così Patty Pravo ospite nel programma Belve di Francesca Fagnani, che andrà in onda stasera martedì 3 ...