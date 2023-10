Metafore animali | nel Bestiario di Piero Brolis

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un agnello si uniforma al profilo piegato di Cristo, fondendosi simbolicamente con Lui, alla terza caduta sulla via del Calvario, nel racconto della Stazione IX della Via Crucis dinella Chiesa di Ognissanti a Bergamo, opera monumentale che impegnò lo scultore bergamasco dal 1963 al 1971. Altrove, questo capolavoro sarebbe assimilato alla decorazione di un Pantheon. Sempre riavvolgendo il film di quel racconto, un uomo al ritorno dai campi, si volge all’indietro, tra la IX e la X Stazione, a osservare, con tutta l’estraneità del mondo, il dramma che si svolge davanti ai suoi occhi, non a caso divenendo, con ciò, simbolo dell’Accidia insieme all’uomo panciuto che porta indosso un medaglione raffigurante un gufo, allegoria medievale di quel vizio capitale; sta a cavalcioni sul suo asinello, uno tra quelli, forse, che qualche giorno prima ...