Mestre Venezia | autobus di linea cade da cavalcavia | Prefettura | 21 morti | 12 feriti e alcuni dispersi

Un Pullman con numerose persone a bordo è precipitato questa sera da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, a Mestre , ...

(Adnkronos) – Un pullman è precipita to oggi da un cavalcavia verso le 19.45 a Mestre, Venezia . A seguito dell'impatto il veicolo si è incendiato. ...

Venezia (ITALPRESS) – Spaventoso incidente a Mestre, dove un autobus in fiamme questa sera, qualche minuto prima delle 20,00, è caduto dal ...

Tragedia a Venezia , dove un pullman di linea è precipita to da un cavalcavia precipita ndo per dieci metri dopo aver preso fuoco : molte delle persone ...

03 ott 20:23 Mestre (Venezia) , autobus di linea cade da cavalcavia : si temono morti A Mestre , in provincia di Venezia, un autobus di linea della Actv ...

Gravissimo incidente a: un autobus di linea è precipitato dal cavalcavia finendo sulla rotaia della linea ferroviariaed ha preso fuoco: i mumeri non sono ancora chiari ma le fonti locali per ora parlano di almeno 20 morti, tra cui due bambini. L'Usl3ha attivato il protocollo "grandi ...Lo scrive il sindaco diLuigi Brugnaro su Twitter parlando del tragico incidente che ha visto un bus precipitare da un cavalcavia a). Non visualizzi questo contenuto Siamo ...

Incidente a Mestre, bus di linea cade dal cavalcavia e va a fuoco: 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi Corriere

Mestre (Venezia), autobus di linea cade da cavalcavia: almeno 20 morti e 40 feriti TGCOM

E’ di almeno 20 morti e un numero imprecisato di feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto a Mestre, Venezia. Un pullman carico di persone è precipitato, per cause da chiarire, dal ...Autobus cade giù da cavalcavia e prende fuoco. Morti e feriti a Mestre. «Siamo qui in mezzo a questa immane tragedia, abbiamo contato ...