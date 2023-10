Mestre | Meloni | cordoglio mio e del governo per grave incidente

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Esprimo il più profondo, mio personale e deltutto, per ilavvenuto a. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con ...

È un incidente che si annuncia di proporzioni devastanti quello avvenuto in serata a, sulla ... La premier Giorgiaè in stretto contatto con Brugnaro, il ministro dell'Interno Piantedosi e ...... mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a. Il pensiero va alle ... Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia. 3 ottobre 2023

Bus Mestre, Meloni: profondo cordoglio, pensiero a vittime e famiglie Sky Tg24

Incidente a Mestre, il cordoglio del Presidente Meloni Governo

Roma, 3 ott. (askanews) – “Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Son ...E finendo a terra, vicino ai binari della linea ferroviaria Mestre-Venezia, dove avrebbe appunto preso fuoco ... Brugnaro sarebbe in contatto telefonico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.