Messa e deposizione di fiori in memoria di Pierluigi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il dolore è sempre vivo per i familiari diRotta, ucciso mentre prestava servizio nella caserma di Trieste il 4 ottobre 2019. Per onorare la suaa 4 anni dalla morte, domani 4 ottobre, alle ore 9:30 sarà deposta una corona nella villa comunale di Pozzuoli dove c’è la targa a lui intitolata. Il Blog di Giò.

Il dolore è sempre vivo per i familiari di Pierluigi Rotta, ucciso mentre prestava servizio nella caserma di Trieste il 4 ottobre 2019. Per onorare ...

...fino al monumento dedicato alle vittime del lavoro (piazza De Riseis) per ladi una ... Alle 11 sarà celebrata lain suffragio dei caduti sul lavoro nella chiesa di San Panfil. ...La statua saràa disposizione della comunità francescana e dei fedeli, per fornire un volto ... il più possibile aderente allo stato in cui si trovava nel momento della sua morte e...

79° anniversario dell'Eccidio di Monte Sole Bologna metropolitana

A Campobello di Licata la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro Grandangolo Agrigento

Nella mattina odierna a Piacenza si sono svolte le celebrazioni di San Michele Arcangelo Santo patrono della Polizia di Stato. Le celebrazioni sono ...In chiesa anche i canti liturgici del coro del Liceo musicale “Sandro Pertini”, diretto dal Maestro Luca Dellacasa ...