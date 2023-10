Meloni | sento peso responsabilità | non consentite leggerezze

«Giorgia Meloni ha in testa questo modello di Dio-Patria-Famiglia, e quindi un uomo, una donna, possibilmente due bambini, uno maschio e uno ...

Gad Lerner ha grossi problemi di digestione: non riesce a mandare giù Giorgia Meloni , il suo governo , le sue idee. Il successo della destra gli ...

“Tutte le volte che lo ritengo possibile Porto con me Ginevra, sia per stare un po’ insieme sia per farle vivere nuove esperienze. Con lei al mio ...