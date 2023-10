Peppe Provenzano , responsabile Esteri del Pd, in un'intervista a La Repubblica racconta del suo recente viaggio in Tunisia, dopo la decisione di ...

boccia la sentenza di Catania I precedenti sono innumerevoli: qualche anno fa il procuratore ... frase insinuante ma senza, classica dei processi indiziari, o meglio dei teoremi tanto cari ..."Alcuni mesi fa i francesi avevano fatto dellecon i droni " continua " ora avranno deciso di ... dopo l'intesa tra lae Macron, ci sarebbero stati meno respingimenti. Invece, purtroppo, ...

Meloni, prove di disgelo con Scholz: «Ma sulle Ong cambi linea». Berlino rischia di trovarsi «isolata» ilmessaggero.it

Migranti, prove intesa tra Giorgia Meloni e Macron: gelo con Germania Adnkronos

«Basita» dalle decisioni del giudice. Aspetta 48 ore, Giorgia Meloni, prima di dire la sua sulla sentenza che, a Catania, ha disapplicato il decreto Cutro, rimettendo in libertà tre migranti che in ...Non c’è solo l’inflazione ad impensierire il governo Meloni. Dal MES al Green Deal, passando per la riforma del bilancio europeo: nei prossimi mesi si giocano partite decisive per l’Italia. Per ...