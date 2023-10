Medicina | premio Nobel 2023 a Karikò e Weissman per gli studi sui vaccini contro il Covid

(Di martedì 3 ottobre 2023) ROMA – Ilper laè stato assegnato all’ungherese Katalin Karikó e all’americano Drewper avere gettato le basi per ia mRna messaggero che hanno reso possibili ianti-19. La scoperta, rileva la Fondazione, ha modificato radicalmente la comprensione di come la molecola di Rna messaggero interagisce con il sistema immunitario. Grazie a questo L'articolo proviene da Firenze Post.

Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini ...

Un Nobel atteso e prevedibile quello assegnato quest'anno per la Fisiologia e laa Katalin Karikó e Drew Weissman " per le loro scoperte riguardanti le modifiche delle basi ...del. ...Era un Nobel atteso, quello ai vaccini basati sull'Rna messaggero che hanno inferto un colpo decisivo alla pandemia di Covid - 19. E' anche una una ricerca rivoluzionaria perche' segna l'inizio di un nuovo concetto di vaccinazione, ma portata avanti fra molte difficolta' e la generale sfiducia dimostrata inizialmente dalla comunita' ...

Katalin Karikó, il premio Nobel che scappò dall'Ungheria con i soldi cuciti in un orsetto

Mantovani: "Il Nobel alla medicina è un premio per i 20 milioni di vite salvate che mette a tacere i No Vax"

