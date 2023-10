Mean Girls Day | il film approda gratis su TikTok

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il 3 ottobre si festeggia ilDay e la commedia cult è stata pubblicata onlinesusuddivisa in brevi video. Per celebrare ilDay è stato pubblicato gratuitamente l'interosu. Il 3 ottobre è infatti la giornata in cui Aaron Samuels, per cui la protagonista ha una cotta, le chiede che giorno è, momento ricordato in un video specifico pubblicato sui social. Le celebrazioni delcultè arrivato nelle sale nel 2004 ed è diventato un cult nel corso degli anni. La protagonista è l'attrice Lindsay Lohan nel ruolo di Cady Heron che, dopo aver vissuto a lungo in Africa, si trasferisce in un liceo pubblico americano e si ritrova alle prese con …