Mazda - MX-30 R-EV | come va il nuovo Wankel elettrico

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dopo oltre dieci anni di latitanza, iltorna dentro il cofano di una. Ve ne abbiamo già ampiamente parlato in occasione del suo debutto sulla nuova MX-30 R-EV, ed è stato d'obbligo ripercorrerne la storia, perché si tratta di un propulsore talmente iconico e originale che è difficile rimanere indifferenti davanti al suo curriculum. Gli appassionati lo ricordano per lo più nelle sue varianti più eclatanti: dal doppio rotore sovralimentato della RX-7 anni 90, passando per il quadrirotore con quattro turbo del prototipo 787B vittorioso alla 24 Ore di Le Mans nel 1991. Oggi, con molta più umiltà, il rotativo torna sulla scena in veste di generatore al servizio di un motore, fatto che rende un po' meno romantica tutta la favola, ma che per certi versi ha una sua ragione d'essere. E adesso provo a spiegarvi perché. 680 ...

La tecnologiadicevamo, la grande particolarità dellaMX - 30 R - EV è data dalla tecnologia di marcia. È composta dal motore elettrico e quello rotativo posizionati sotto il classico ...Il motore rotativo Wankel, famoso per la sua presenza nelle auto sportivedegli anni passati, fa un ritorno sorprendente in questa MX - 30, ma in un ruolo molto diverso. che serverange ...

Ma il bello di questa Mazda è che l’autonomia Ev è molto estesa (fra gli ... c’è poco margine per cavarsi via in fretta un sorpasso. Costa come l'elettrica. Del resto, conserva tutte le buone doti ...Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è la elettrificata alla spina alla maniera della Casa di Hiroshima, che è sempre andata per la sua strada. Originale per stile e soprattutto soluzioni tecniche. Affianca la ...