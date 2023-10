Mauro | «Inzaghi sceglie l’Inter migliore | occhio a un avversario!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Massimoha parlato nel pre-partita di Inter-Benfica: ha commentato la formazione scelta dae si è concentrato su un avversario in particolare.FORMAZIONE – Massimoa Mediaset Infinity ha parlato così delin attesa del fischio d’inizio del match contro il Benfica: «ha schierato laInter. Penso che Darmian difficilmente puoi lasciarlo fuori ma vedremo Pavard come se la caverà. Gli 11 scelti dasono ad ora i migliori.a Di Maria: stasera sarà un giocatore diverso rispetto a quanto visto alla Juventus». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...