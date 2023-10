Mattarella strumentalizzato Ira del Quirinale contro la stampa di sinistra

(Di martedì 3 ottobre 2023) La consuetudine di estrapolare frasi parafrasandole a proprio piacimento ha coinvolto anche il Presidente della Repubblica Sergio. E il fatto, dalle parti del, non ha sortito una reazione amichevole. Tutt'altro. Secondo il retroscena riportato da Il Giornale, il capo dello Stato non ha gradito “la libera e fantasiosa interpretazione” delle sue parole pronunciate durante il Festival delle Regioni a Torino da parte di parte delladi, in particolare di La Repubblica e de La, con quest'ultima che avrebbe “tentato di inserire la figura del presidente della Repubblica nello stra governo e magistratura”. Ma partiamo anzitutto dalle considerazioni generali espresse dain merito alla sanità pubblica, una questione ...

Il suo entusiasmo è spessoda chi -soprattutto in politica - sa che il consenso di ... alla presenza del Capo dello Stato Sergio. Non poteva mancare Andrea Bocelli ..."Ogni volta vengoe raccontano ca.e su di me e su Draghi." avrebbe detto così ...con Mario Draghi e salire al Colle per un colloquio di un'ora con il Presidente Sergio. ...

Sanità, Quirinale contro la stampa di sinistra. L'ira di Mattarella Il Tempo