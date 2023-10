Materazzi | 'Lukaku ha tradito due volte l'Inter Sarà accolto male da San Siro'

MILANO - Non ci va leggero Marco Materazzi su Romelu Lukaku : l'ex difensore nerazzurro ha parlato, a margine dell'evento Prometeon Meet The Titans, ...

come sarà accolto Lukaku dai suoi ex tifosi nel match con la Roma in programma il 29 ottobre? "Male, e lui lo sa...", dichiara l'ex difensore ...

... ma anche per il ritorno didavanti al suo ex pubblico. Ad analizzare la possibile reazione dei tifosi nerazzurri ci ha pensato Marco, intervenuto a FcInterNews: "Penso che verrà ...Inter,getta veleno sul casoL'ultimo a finire nel mirino dell'ex Perugia è stato Romelu, protagonista della telenovela del mercato estivo interista.ha rilasciato ...

Inter, Materazzi su Lukaku: "Ha tradito due volte, ci sta che San Siro lo accolga male" - Sportmediaset Sport Mediaset

Materazzi: “Lukaku ha tradito l’Inter due volte. Verrà accolto male dai tifosi” ForzaRoma.info

RASSEGNE Circo Sciarra in Villa fino al 08 OTTOBRE MOSTRE I mondi di Gina Lollobrigida fino al 08 OTTOBRE ...L'ex difensore commenta la scelta del belga di non ritornare in nerazzurro: "È stato un peccato per tutti. Vedremo chi avrà avuto ragione" ...