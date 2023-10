Masters 1000 Shanghai 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 4 ottobre con Fognini

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ildicon glie l’didel torneodi. Mentre a Pechino andrà in scena la finale dell’evento ATP 500, aè già tempo di inizire con gli incontri del tabellone principale del penultimodella stagione tennistica. Tra i match in campo c’è anche Fabio, il quale ha usufruito di una wild card da parte degli organizzatori. Il ligure esordirà come 2°match dalle 06:30 contro Kokkinakis. Di seguito l’dicompleto. STADIUM COURT Ore 06:30 – Lajovic vs Wawrnka a seguire – Kokkinakis vs (WC)Non prima delle 10:30 – ...