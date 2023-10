Masters 1000 Shanghai 2023 | bravo e fortunato Napolitano | accede al main draw dopo la squalifica di Polmans

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023)Stefanoche è riuscito a superare le qualificazioni deldi. 2h e 33? di lotta per il tennista piemontese contro l’australiano Marc, quarta testa di serie del tabellone, ma un epilogo che di certo non si vede tutti i giorni., infatti, è statoto nel tie-break del secondo setaver scagliato una pallina contro il seggiolone del giudice di sedia in seguito all’aver mancato una facile volée sul match point a proprio favore. L’australiano aveva infatti vinto 7-6(3) il primo set e si trovava 6-5 nel tie-break del secondo prziale. A questo punto arriva l’errore nei pressi della rete, la successiva ira e la conseguente ...