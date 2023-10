Massimo Galli a processo per caso Concorsopoli | accusato di falso e turbativa d' asta o abuso d' ufficio

(Di martedì 3 ottobre 2023) Al’infettivologo. L’ex primario dell’ospedale Sacco (oggi in pensione) e volto noto in periodo Covid, è stato rinviato a giudizio pere una imputazione alternativa trad'd'. Con lui anche il suo ex collaboratoreRiva. Lo ha deciso i

Quel che è certo che è, il professore ed ex direttore del reparto Malattie Infettive 3 dell'ospedale Sacco, andrà a processo per avere - secondo l'accusa - truccato un concorso universitario per favore il suo "...Accolta la richiesta dei pm milanesi: è accusato di falso e turbativa d'asta o abuso d'ufficio L'infettivologoè stato rinviato a giudizio per falso e per turbativa d'asta o abuso d'ufficio , per il presunto condizionamento di un concorso universitario per favorire l'assegnazione di un posto da ...

