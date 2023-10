Massimo Galli a processo | di cosa è accusato il noto infettivologo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Brutta notizia per, l’diventatoal pubblico per la sua presenza costante durante gli anni difficilissimi della pandemia da coronavirus. Proprio nelle ultime ore si è scoperto qualsul suo conto, che ovviamente non potrà fargli piacere. Dovrà infatti sottoporsi ad unperché è stato rinviato a giudizio dal gup Livio Cristofano perché avrebbe commesso due reati, stando all’accusa. E quindi sarà costretto a difendersi in un’aula di tribunale. Un momento particolare per l’ex primario dell’ospedale Sacco di Milano, che ha ricevuto la brutta notizia proveniente dal filone di un’inchiesta di Milano, che indaga su presunti reati che avrebbe commesso. Lui ha respinto queste accuse e continuerà a ...

