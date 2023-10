Massimiliano Varrese sbrocca nella notte | “Ridicola | faina! Non parlarmi”

Leggi su biccy

(Di martedì 3 ottobre 2023) Niente da fare, la tregua tra Beatrice Luzzi eè durata quanto un gatto in tangenziale. Ieri pomeriggio al Grande Fratello l’attore si è sfogato con Marco Fortunati: “Sono stufo, per me basta. Non vale più la pena sprecare il mio pensiero e la mia energia per una falsa del genere. Non alimento e no do luce riflessa a chi vuole solo questo per sfruttare. Ho deciso di mettere un muro e non darle nemmeno occasione di aggrapparsi. Io agli altri ho detto: o vi esponete o basta, non faccio più il parafulmini. Lei aveva iniziato contro Rosy, poi ha iniziato con me. Ha detto solo falsità, diceva che l’avevo riempita di parolacce. Quando ho detto agli altri di parlare e schierarsi tutti hanno abbassato lo sguardo. Pure il saluto il le tolgo adesso”.su ...