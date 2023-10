Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini | chi sono i figli di Mina | “Con mia sorella il rapporto ”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023)è stato arrangiatore di artisti importanti come Adriano Celentano, Fabrizio De André e Renato Zero. Ha scritto canzoni che hanno avuto successo sia in Italia che Spagna e il paroliere Giorgio Calabrese ha scritto i testi di 15 sue canzoni. Come compositore è stato chiamato sia dalla RAI che da Mediaset per scrivere le musiche di alcune fiction tra cui Sei forte maestro e Terapia d’urgenza. Si è sposato due volte, la prima con Ulrike Fellrath, e dal loro matrimonio è nato Axel, che due anni fa ha avuto unaa, rendendononno ebisnonna. Dopo il divorzio ilo disi è sposato con Milena Martelli, dalla quale ha avuto il secondogenito Edoardo.ha una ...