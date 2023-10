Martina Franca | strade del centro urbano | venerdì 6 ottobre i lavori per mettere in sicurezza via Valle d’Itria e corso Italia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Proseguono idi messa indelledelsaranno effettuati alcuni interventi di rifacimento dell’asfalto e messa inin via, dall’intersezione con via De Gasperi fino all’intersezione con via D’Annunzio e ina partire da piazza XX Settembre fino all’incrocio con viale della Libertà. I– di scarifica e bitumazione per la messa indel piano viabile – inizieranno nelle prime ore del mattino die saranno ultimati nella stessa giornata. Saranno temporaneamente sospesi in coincidenza con gli orari di ...

La notte di terrore che ha vissuto una cagnolina in un distributore automatico di Martina Franca , in provincia di Taranto, è stata catturata dalle ...

L’uomo era a bordo della sua moto. Per cause da dettagliate, percorrendo l’ Orimini inferiore che è il tratto alternativo alla strada statale 172 ...

Altri amici mi vengono a trovare e quando mi chiedono che cosa faccia dalla mattina alla sera, non dico che leggo o scrivo, che mi stendo sulla sedia ...

Ma era un galantuomo, innamorato della terra di. Voltò le spalle al fico "traditore" e si affezionò a quello che presidia il viale diretto al campo da bocce. Dove ho lasciato il Chiangaro Ah,...siamo stati rimontati per aver subito tre gol senza un tiro in porta, mentre, con la Team, abbiamo dominato ma non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni costruite". ...

Martina Franca nei ricordi del villeggiante che la adora Intervento Virgilio

Roma, 3 ott. (askanews) – Ci sarà anche Agriumbria tra i protagonisti che quest’anno caratterizzeranno Agrilevante by Eima, la rassegna delle macchine e delle tecnologie per l’agricoltura del Mediterr ...Lanciata a terra, colpita con calci violenti: è stata questa la notte di terrore vissuta da una cagnolina, che aveva trovato riparo in un distributore automatico di Martina Franca (Taranto). Le ...