Maria Mariani | La Luce di Sulmona che illumina le Notti con Passione e Carisma

Leggi su citypescara

(Di martedì 3 ottobre 2023) A 20 anni, per necessità più che per, questa giovane donna ha iniziato a lavorare in un bar. Era un’epoca in cui trovare lavoro non era facile, e lavorare dietro un bancone sembrava essere una delle poche opportunità disponibili. Inizialmente, la sua esperienza era tutt’altro che facile. Non sapeva nemmeno come preparare un caffè, figuriamoci un cocktail. Era timida, spesso impacciata con i clienti e raramente sorrideva. Immaginate il suo sguardo quando qualcuno le chiedeva un cocktail: sbiancava. Ma come ogni storia di successo, anche questa ha avuto il suo punto di svolta. La ragazza ha deciso di mettersi in gioco. Ha iniziato a prendere lezioni di mixology, a familiarizzare con gli strumenti del mestiere e ad apprendere le ricette classiche. Ha passato ore a studiare e a praticare, trasformando la sua iniziale inesperienza in una...