Marattin | “Da anni il tema immigrazione è usato come strumento di distrazione” VIDEO

(Di martedì 3 ottobre 2023) Luigi, deputato di Italia Viva, in esclusiva ai nostri microfoni: “L’idea che la magistratura sia una articolazione è un vizio di destra e di sinistra”. “Da 10il, per quanto importante, èdi“. Ai microfoni di Notizie.com Luigi, deputato di Italia Viva, dice la sue sullo scontro esecutivo-magistratura. Luigi, deputato di Italia Viva, in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaOnorevole, ella giornata di ieri ennesimo scontro esecutivo-magistratura. C’è stato un eccesso da parte del premier Meloni e del ministro Salvini? “Io non ho approfondimento la decisione della giudice di Catania, ma la reazione ...

Secondo Luigi, commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, "la delega fiscale è un'occasione da sfruttare. Per la prima volta dopoabbiamo in Gazzetta ......6% in meno in quattro). Eppure, proprio per cercare di ottenere da Bruxelles questa maggiore ...votare due disegni di legge di ratifica del Mes presentati dal dem Piero De Luca e da Luigi...

Marattin boccia la Nadef: Taglio cuneo doveva essere strutturale ... Fanpage.it

Marattin spiega perché è ancora possibile riunire i liberal democratici e i riformisti Linkiesta.it

“La Nadef è da respingere – dice il deputato di Italia Viva, intervistato da Fanpage.it – perché il taglio del cuneo contributivo è un errore di politica economica”. Per Luigi Marattin, il governo Mel ...Il deputato di Italia Viva a Huffpost: "Prima o poi dovranno venire in Parlamento e votare la mia proposta di legge di ratifica. Non c’è un solo ...