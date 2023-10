Mannarino rimonta e trionfa ad Astana | come è andata la finale

Quasi incredibilmente, arriva a 35 anni la miglior stagione in carriera a livello di titoli per Adrian Mannarino . Il francese, infatti, supera per ...

... il più giovane dei candidati per un posto alle Next Gen ATP Finals in programma per la prima volta a Gedda in Arabia Saudita, ad Astanaha sconfitto 46 63 62 Sebastian Korda recuperando un ...A migliorare la percentuale è, che è riuscito ad imporsi con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 2 , chiudendo una settimana in cui ha perso solamente due set nel corso del torneo. Non può non ...

Adrian Mannarino è il primo francese dal 2020 a vincere più di un titolo ATP nella stessa stagione. Il 35enne incornicia l'anno migliore della ...Quasi incredibilmente, arriva a 35 anni la miglior stagione in carriera a livello di titoli per Adrian Mannarino. Il francese, infatti, supera per 4-6 6-3 6-2 Sebastian Korda nella finale dell'ATP 250 ...