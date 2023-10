(Di martedì 3 ottobre 2023) "non sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, dove si stanno ...

"Meloni anon sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a ... dove si stanno radunando ilper una contestazione alla presidente del Consiglio, ......di tensione questo pomeriggio durante la manifestazione dei collettivi studenteschi partita dai Giardini reali con in testa gli attivisti del centro sociale Askatasuna di. I, poco ...

Slogan contro Valditara e cariche di alleggerimento: tensione al corteo studentesco di Torino La Stampa

Manifestanti a Torino contro la presenza della Meloni Agenzia ANSA

«Meloni a Torino non sei la benvenuta». Lo striscione in testa al corteo di protesta organizzato da collettivi universitari, centri sociali è eloquente. Poco dopo le 10 alcune centinaia di studenti ..."Meloni a Torino non sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, dove si stanno ...