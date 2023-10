Manchester United-Galatasaray oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il secondo turno della fase a gironi di. I Red Devils sono reduci dalla sconfitta nella prima giornata a Monaco contro il Bayern mentre la formazione turca è riuscita a strappare in extremis un pareggio casalingo contro il Copenhagen. Vedremo se Icardi, Mertens e altre vecchie conoscenze del calcio italiano riusciranno a fare partita pari in Inghilterra. La sfida è in programma, martedì 3 ottobre alle 21:00 all’Old Trafford.su Sky Sport 254 e insu NOW, Sky Go e Infinity+. SportFace.