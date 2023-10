Manageritalia Veneto | turismo non è più settore per giovani ma può tornare a esserlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Venezia, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Ile l'interodell'indotto, come si sa, hanno sofferto in maniera significativa a causa dell'emergenza sanitaria e del lungo lockdown. I dati generali mostrano che al 2022 non si è ancora arrivati ai livelli pre-Covid del 2019. Sono mutati i profili richiesti ma anche la collocazione contrattuale con un netto aumento delle posizioni a tempo determinato a discapito delle assunzioni a tempo indeterminato. Queste alcune delle tendenze emerse nell'incontro ': l'evoluzione delle imprese e la sfida del capitale umano' organizzato a Venezia dae Ciset. Si tratta del secondo appuntamento del progetto quadriennale '– Imprese - Lavoro. Ilverso Milano – ...