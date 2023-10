Mamma non ce la fa più con la stanza disordinata della figlia – ricorre a scherzi disgustosi che fanno esplodere internet

Leggi su it.newsner

(Di martedì 3 ottobre 2023) Chiunque abbia figli può identificarsi con il fatto che a volte sembra di doverli tormentare mille volte affinché sistemire qualcosa. Un vero classico è quando chiedi loro di pulire le loro stanze: non succederà mai. Ma ecco una madre che si è stancata di dover ripeterlo ancora e ancora. Alla fine, ha dato una vera lezione allaadolescente. Può essere un lavoro duro e impegnativo convincere i propri figli a imparare un certo comportamento, ma alcuni genitori sono pronti a fare quel passo in più per trasmettere il loro messaggio. Questo è il caso di questa storia.Somer Williams, chiamata @sumertyme716 su Tiktok, aveva unaadolescente che non riusciva proprio a mantenere la suapulita e in ordine. Dopo aver tormentato e tormentato per anni, ha deciso di dare a sua ...