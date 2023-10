Malore del conducente | incendio o sbandata | le ipotesi sulla tragedia di Mestre Salvini | «Cause ancora ignote»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mentre sonoin corso le operazioni di ricerca dei dispersi, di soccorso ai feriti e di riconoscimento delle vittime dell’incidente di, si iniziano a delineare lepiù probabili su cosa sia successo. Intorno alle 19.45, un bus è precipitato dal tratto sopraelevato della bretella che collegaa Marghera e all’autostrada A4, causando la morte di almeno 21 persone, tra le quali l’autista e due bambini. Il pullman era in affitto atipico al campeggio Hu, che lo aveva preso a noleggio per effettuare il servizio navetta ai suoi ospiti, per la maggior parte turisti ucraini e tedeschi. L’incidente è avvenuto in via dell’Elettricità, in un tratto rettilineo in discesa in cui si procede a 40-50km/h. L’autista, un 40enne italiano con molti anni di servizio alle spalle, era alla guida di un mezzo nuovo, ...